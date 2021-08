Concluzii după un sejur pe litoralul românesc: Scump, murdar, aglomerat Dupa un sejur pe litoralul romanesc, șeful Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, trage concluziile. S-a imbolnavit și el, și soția, și copiii, a cheltuit ”mai mult decat in Dubai sau Miami” și a petrecut 13 ore in trafic. Iata ce a postat pe Facebook Gabriel Toncean: Toxinfecție alimentara, 13 ore in trafic, prețuri mai mari ca in Dubai și multa galagie. Asta a fost experiența noastra pe litoralul romanesc. Am calatorit mult, dar nicaieri, nici macar in Dubai, Miami sau Nisa nu am gasit prețuri la fel de mari ca pe litoralul romanesc. Și asta nu este principala problema.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

