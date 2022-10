Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European a convenit ca, in contextul crizei actuale, trebuie accelerate si intensificate eforturile de a reduce cererea, precum si in ceea ce priveste securitatea aprovizionarii, de a evita rationalizarea si de a scadea preturile energiei pentru gospodarii si intreprinderi in intreaga Uniune…

- Un plan „decent” de economisire a energiei este o idee buna și nu ar fi rau sa fie pusa in practica, dupa cum declara președintele Klaus Iohannis, care a mai declarat ca e nevoie și de masuri prin care prețul energiei sa fie redus la nivel european. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca la nivelul Uniunii Europene este nevoie de masuri „mai hotarate” decat pana in prezent astfel incat pretul energiei sa fie redus. „E nevoie de masuri mai hotarate decat am avut pana acum pentru a duce pretul energiei in jos. Cu toate sanctiunile, cu…

- "Introducerea unei plafonari generale a pretului la gaz este o solutie temporara pana cand vom dezvolta un nou index al preturilor in UE care sa asigure o mai buna functionare a pietei, iar Comisia a inceput sa lucreze deja la asta. O astfel de plafonare a pretului la gaz trebuie conceputa corect pentru…

- Miniștrii energiei din Uniunea Europeana s-au intalnit vineri pentru a incerca sa ajunga la un acord cu privire la modul in care sa-i protejeze pe cetațeni de creșterile uriașe ale prețurilor energiei, dupa ce Rusia a intrerupt treptat aprovizionarea cu gaze catre Europa, relateaza Reuters.

- Obiectivul Rusiei este sa produca intre 80 si 120 milioane de tone de gaze naturale lichefiate (GNL) pe an pana in 2035, a anuntat miercuri ministrul Energiei, Nikolai Shulginov, transmite Reuters, portrivit Agerpes. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Scopul reducerii cererii de gaze este de a face economii pentru aceasta iarna pentru a ne pregati pentru posibile intreruperi ale aprovizionarii cu gaze din Rusia, care utilizeaza in permanenta aprovizionarea cu energie ca arma, arata comunicatul de presa al Consiliului UE. Statele membre au convenit…

- La reuniunea de marți de la Bruxelles, miniștrii Energiei din UE vor fi supuși unei presiuni intense pentru a ajunge la un acord asupra unui plan comun de economisire a gazelor inainte de iarna, pentru a consolida blocul comunitar in cazul in care Rusia va inchide robinetele. Insa sentimentul inițial…