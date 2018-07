Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea considerabila a tensiunii arteriale a redus in mod semnificativ riscul de declin cognitiv si dementa in randul pacientilor hipertensivi care au luat parte la un studiu clinic sustinut de Guvernul Statelor Unite, conform unui anunt publicat miercuri de cercetatori, citat de Reuters.…

- Plantele cu proprietațile lor medicinale nu au fost lasate pe pamant intamplator, ci tocmai pentru a ne folosi de ele in tratarea si prevenirea bolilor. Multe dintre ele si-au dovedit eficienta in timp,...

- Consumul de orez este recomandat pentru prevenirea cancerului la stomac, colon sau sân. Mai mult decât atât, scade tensiunea arteriala, diminueaza frecventa migrenelor si riscul infarctului.

- Vara a sosit oficial și cei mai buni prieteni au ales o zi sa va intalniți la o terasa in centrul orașului. Verifici starea meteo, observi ca temperaturile sunt in continua creștere, iar intrebarea retorica nu intarzie sa apara: Dar cu tensiunea arteriala cum ramane? Relaxeaza-te și incearca sa te bucuri…

- Un stetoscop, o manseta si o pompita erau folosite pentru a masura tensiunea arteriala, insa acum aparatele digitale cu senzori si display au inlocuit acele aparate vechi, scrie news.ro.Pentru o citire corecta, este bine sa fiti asezat cu spatele sprijinit si picioarele neincrucisate cu cel…

- Tensiunea arteriala ridicata nu mai este demult o afectiune asociata cu inaintarea in varsta. Stresul, alimentatia bogata in sare si grasimi, sedentarismul, consumul excesiv de alcool sau kilogramele in plus sunt factori care declanseaza o presiune ridicata a sangelui!Acum ai

- Bolile cardiovasculare raman principala cauza de mortalitate și morbiditate in intreaga lume. De aceea „este extrem de important sa le cunoști simptomele, dar și metodele de prevenire, mai ales daca ai avut astfel de afecțiuni in familie“, spune dr Oana Cuzino. Dr Oana Cuzino este medic primar geriatru,…

- Societatea Internationala de Hipertensiune (SIH) sprijinita de Societatea Romana de Hipertensiune (SRH) organizeaza o campanie gratuita de monitorizare a tensiunii arteriale, incepand cu 17 mai, care este si Ziua internationala a hipertensiunii. Actiunea se deruleaza pana la sfarsitul lunii. In ...