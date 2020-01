Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 10:35 – Grav accident feroviar, in aceasta dimineata, in comuna Scheia din judetul Suceava! O persoana a murit iar alta a fost ranita dupa ce un tren a lovit duba in care se aflau. A fost nevoie de interventia pompierilor pentru a scoate din masina persoana ramasa incarcerata. Aceasta…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni seara, in Sectorul 3 al Capitalei, șase proprietați fiind cuprinse de flacari. O persoana a suferit arsuri la maini, au anunțat oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București. Conform sursei citate, incendiul are loc pe Strada Meiului, existand…

- Libertatea a scris, la inceputul lunii decembrie, despre organigrama ISU Dolj plina de rude, cu colonei care au in subordine soții, frați și copii. Inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Oltenia Dolj, colonelul Constantin Florea, 55 de ani, a recunoscut atunci ca sunt astfel de…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, pompierii doljeni au oferit donații in valoare de aroape 10.000 de lei. O parte din bunurile cumparate de pompieri au mers la Directia de Asistenta Sociala Craiova. O alta parte a ajuns la copiii internati la Sectia de Oncologie a Spitalului de Urgenta Craiova. ”Si in…

- Pregatirea continua a personalului operativ este unul dintre principalele obiective ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș. Astfel, joi, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj au desfașurat un exercițiu cu forțe și mijloace la o stație de alimentare…

- Șeful Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, Dan Paul Iamandi, a declarat, pentru Libertatea, ca a dispus un control la ISU Dolj, pentru a verifica modul in care s-au facut angajarile. „Așteptam acum un punct de vedere de la ISU Dolj. Nu am cunoscut acest lucru, nu știu chiar tot ce e in…

- Un barbat si o femeie, sot si sotie, au fost gasiti morti, vineri, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit spanzurat in podul casei, iar pe corpul femeii au fost observate urme de violenta.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, vineri, politistii au fost…