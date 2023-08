Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproximativ șase ore de lupta acerba cu flacarile, pompierii au reușit sa lichideze incendiul de la Crevedia.Autoritațile au anunțat ca incendiul a fost lichidat, iar echipele ISU iși continua operațiunile de cautare a victimelor. La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiatii…

- Europarlamentarul Cristian Terheș cere masuri ferme dupa incendiul de la Crevedia: 'Cei responsabili trebuie sa fie deferiți justiției!'Europarlamentarul Cristian Terheș cere masuri ferme dupa incendiul de la Crevedia. Terheș cere o ancheta pentru a se afla cum funcționa depozitul GPL.„Ma uit de…

- Un angajat al stației GPL fuma in timp ce se alimentau cisternele cu gaz petrolier lichefiat, iar in urma unor scapari de gaze ar fi inceput incendiul. Apoi au urmat exploziile, susțin surse din cadul salvatorilor. La ora 23, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca victimele exploziilor…

- Jurnalistul Razvan Prepelița se intreaba cum de suntem aproape in același loc unde eram și acum opt ani, dupa incendiul de la Colectiv: sa cerem sprijinul altor spitale europene pentru a transfera pacienții din urma exploziilor de la Crevedia.Funcții avem, chiar o gramada, majoritatea dictate pe structura…

- O explozie urmata de un incendiu puternic s-a produs sambata, 26 august, la o stație GSP din localitatea Crevedia. Momentul exploziei a fost surprins de mai mulți șoferi care se aflau in apropiere. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emoțional: Traficul rutier a fost, la scurt timp, blocat…

- FOTO-VIDEO. Explozie urmata de incendiu violent la o stație GPL pe DN 1A. Mai mulți raniți, intervenție dificila a pompierilor Mai multe persoane au fost ranite intr-un incendiu violent, precedat de o explozie semnalata sambata seara pe DN 1A, la Crevedia, langa București. Flacarile au izbucnit la o…

- Mai multe dezvaluiri au fost facute de oameni ai legii in spațiul public despre acțiunile poliției pe Litoral in aceasta perioada a verii. Relatarile polițiștilor au vizat inclusiv accidentul mortal produs de tanarul de 19 ani Vlad-Matei Pascu, aflat sub influența drogurilor la volan, cu un istoric…

- Noaptea de 30 octombrie 2015 a devenit una din cele mai negre nopți in Romania, dupa drama petrecuta la clubul Colectiv. Bilanțul imediat, dupa incendiu, este la fel de dramatic ca și cel care era anunțat in lunile și anii care au urmat. Tot atunci guvernul condus de Victor Ponta era demis, iar autoritațile…