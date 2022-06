Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul pulmonar este un tip de cancer agresiv și reprezinta principala cauza de mortalitate prin cancer la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. In 2020, in Romania, cancerul pulmonar a fost cel mai frecvent diagnosticat tip de cancer la barbați și a cauzat aproximativ unul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-a ajuns la un punct de minim cu calitatea educatiei din Romania, aceasta fiind o concluzie trista trasa, atat in urma testarii elevilor, cat si dupa ce mediul academic a atras atentia privind calitatea slaba a absolventilor de liceu care intra…

- Alți doi copii din Romania sunt suspecți de hepatita „misterioasa”. Unul dintre ei are 8 luni, iar celalalt 10 ani, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Directorul general al Crucii Rosii Romane, Ioan Silviu Lefter, a afirmat, marti, ca in Romania ar putea ajunge un grup mai mare de refugiati din Ucraina in situatia in care se intensifica luptele din estul tarii vecine, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Medicamentele produse in fabricile din Romania au ajuns la Spitalul de Copii din Cernauți, unde sunt tratați copiii veniți din zonele de conflict din Ucraina. Dragoș Damian, director general al Terapia Cluj, avertizeaza ca in Ucraina este o penurie de medicamente esențiale pentru bolnavii cronici.…

- Cristina Pruna, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, explica cele trei masuri care trebuie sa le adopte pentru a se reduce dependența Romaniei de gazul rusesc, in contextul invaziei din Ucraina și a discuțiilor despre securitatea energetica.…

- Ludmila este o refugiata dintr-un sat de langa Cernauti, dintr-un sat romanesc, care a fugit din calea razboiului cu doi copii, fiind insarcinata cu Evelina, care urmeaza sa se nasca la Sibiu. Sansa lor a fost familia preotului din satul Vestem, Bogdan Constantin Taifas. Fii la curent cu cele…

