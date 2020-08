Concluzia unui sondaj online intre parintii inchipuiti ministru al Educatiei pentru o zi: Invatamantul romanesc vetust nu ajuta elevul sa-si descopere vocatia Dupa cum deja se cunoaste, cele trei mari scenarii ndash; verde, galben si rosu stabilite pentru inceperea anului scolar 2020 2021 in Romania au la baza numarul de cazuri noi din ultimele 14 zile la mia de locuitori.Scenariul verde este varianta cea mai optimista, cea in care mai putin de o persoana la mia de locuitori este depistata cu COVID 19, in ultimele 14 zile si care, conform unei harti care a circulat ieri in mediul online s ar incadra marea majoritate a judetelor Romaniei. In acest caz ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

