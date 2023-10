Stiri pe aceeasi tema

- Patronii romani se feresc de tinerii in cautarea unui loc de munca! „Nu stau mai mult de șase luni” Patronii romani se feresc de tinerii in cautarea unui loc de munca! „Nu stau mai mult de șase luni” Tendința actuala arata ca tot mai puțini angajatori sunt dispuși sa investeasca in dezvoltarea tinerilor…

- In ultimii ani, sustin psihologii si psihiatrii, tot mai multi romani ajung sa aiba nevoie de ajutor de specialitate din cauza depresiei si a anxietatii. Desi o problema tot mai acuta a societatii, aceasta afectiune nu este tratata, de multe ori, cu seriozitate.

- Varsta medie la care tinerii romani se muta din locuința parinților a coborat la 27,7 ani in 2022, de la 28,5 ani in 2012, cunoscut ca an de criza financiara internaționala, cand țara noastra a inregistrat șomaj ridicat, conform datelor Eurostat.

- Anumite categorii de romani pot obtine gratis, de la stat, un teren pentru a-si construi o casa, daca indeplinesc anumite conditii. Legea exista si inainte, dar acum Guvernul a modificat-o. Citește și: Aproape 20 de hectare de teren, cuprinse de flacari in Argeș. Pompierii se lupta cu focul de 2 ore …

- Guvernul a modificat legea prin care anumite categorii de romani pot obtine gratis, de la stat, un teren pentru a-si construi o casa. Tinerii de pana in 35 de ani pot obține gratuit, de la autoritaților locale, terenuri de pana la 1.000 de metri patrati, pentru a construi pe acestea o casa. Legea 15/2003…

- Anumite categorii de romani pot obtine in mod gratuit, de la stat, un teren pentru a-si construi o casa, daca indeplinesc anumite conditii. Legea exista si inainte, dar acum Guvernul a modificat-o. Tinerii de pana in 35 de ani pot obține gratuit, de la autoritaților locale, terenuri de pana la 1.000…

- Aproape 7.000 de studenți romani traiesc in aceasta vara visul american, dublu fața de acum doi ani. Tinerii pot caștiga și 5.000 de dolari pe luna, dar nu doar banii ii atrag peste ocean. Reușesc sa calatoreasca și sa intre in contact cu cultura americana. In acest timp, restaurantele și hotelurile…

- Psihologia a depașit anul acesta Informatica, Dreptul, Științele Economice sau Medicina, specializari care ani intregi au fost in top 5 cele mai cautate de absolvenții de liceu cand venea vorba de inscrierea la facultate.