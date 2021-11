Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, s-a aratat șocat de ce a depistat Corpul de Control la Spitalul COVID din Targu-Carbunești. Marcel Iacobescu a prezentat vineri raportul de control. O copie a acestuia a fost trimisa Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj dupa ce au fost depistate nereguli.…

- "Vrem mai multe paturi cu oxigen in spital!" Este strigatul disperat al medicior și pacienților din Galați, care spun ca unitatea sanitara cea mai mare din județ este in acest moment sufocata de numarul uriaș de bolnavi de Covid.

- Rasturnare de situație la spitalul din Carbunești! Daca inițial se credea ca a fost vorba de o defecțiune la o instalație de oxigen, mai tarziu autoritațile anunța ca e vorba de ceva mult mai grav: instalația nu a fost alimentata cu oxigen de firma care trebuia sa faca acest lucru, informeaza Digi24,…

- Politiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au deschis un dosar penal, in cadrul caruia se cerceteaza fapta de ucidere din culpa. Potrivit IPJ Gorj, a fost inceputa urmarirea penala in rem. Spitalul de Urgența din Targu Carbunești a ramas vineri dimineața fara instalația de oxigen. Doi…

- Doi dintre pacienții de la Spitalul COVID din Targu Carbunești au decedat. Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, nu ar fi o legatura intre defecțiunea la instalația de oxigen și decese. Cei doi pacienți s-ar fi aflat in stare foarte grava. Nu se știe insa daca decesul s-a produs inainte sau dupa defecțiune.…

- Tragedie in aceasta dimineața in Targu-Jiu, dupa ce a cedat instalația de oxigen de Spitalului din Targu Carbunești, din Gorj. In unitatea medicala, suport Covid, erau internate 100 de persoane in stare grava, dintre care, 15 in stare critica. Din cauza situației extrem de grave, Planul Roșu de intervenție…

- Situație critica la Spitalul din Targu Carbunești, din județul Gorj, dupa ce instalația de oxigen a cedat, vineri dimineața. In spitalul suport COVID-19 sunt internați peste 150 de pacienți. 15 pacienti de la Sectia ATI au fost trecuti pe tuburi de oxigen, in ambulante. „Instalația de oxigen a clacat.…

- Zeci de pacienți infectați cu COVID-19 așteapta in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Galați. Nu mai sunt locuri libere in saloanele din UPU. Conducerea spitalului a cerut ajutor la ISU și la Serviciul de Ambulanța, iar unii dintre bolnavi sunt tratați in ambulanțe. Conform…