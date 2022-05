Concluzia ministrului Educației: „În şcoala românească se aleargă mult prea mult după note”/Explicații pentru schimbările anunțate – VIDEO In contextul in care se anunța schimbari importante in sistemul educațional, ministrul Educației a venit cu explicații. Oficialul guvernamental spune ca la momentul de fața in școlile din Romania se alearga prea mult dupa note. „Tot ceea ce facem, facem in interesul elevului, facem cu scopul ca elevii sa dobandeasca in scoala acele competente de […] The post Concluzia ministrului Educației: „In scoala romaneasca se alearga mult prea mult dupa note”/Explicații pentru schimbarile anunțate - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a explicat, luni, la Digi 24 , ca modificarea modificarea majora in educație o reprezinta mutarea accentului de pe note, pe competențe, in condițiile in care acum „se alearga prea mult” dupa note. „Tot ceea ce facem, facem in interesul elevului, facem cu scopul ca…

- Ministrul Educației vrea ca fuga dupa note sa nu mai existe in invațamantul romanesc. Sorin Cimpeanu a declarat, luni seara, ca schimbarile din educație, care vor fi implementare incepand cu anul școlar 2022-2023, "sunt menite sa faca scoala si mai prietenoasa pentru elevi". "In momentul de fata se…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca schimbarile implementate in educatie de anul scolar viitor sunt „masuri care clarifica si pregatesc” modificari de substanta in sistemul de educatie, modificari care se vor face prin noi legi ale invatamantului preuniversitar si superior, dar si prin…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat in 30 martie schimbari majore care vizeaza sistemul de invațamant. Elevii vor incepe anul școlar 2022-2023 intr-un mod diferit fața de ceea ce știau pana acum: inlocuirea semestrelor cu cinci module de invațare, alternate cu cinci vacanțe, dar și eliminarea…

