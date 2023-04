Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a cincea din turneul play off al Superligii, liderul clasamentului, Farul Constanta, intalneste pe teren propriu, la Ovidiu, a doua clasata, campioana en titre, CFR Cluj.Meciul se joaca sambata, 22 aprilie, de la ora 20.30.Intre cele doua echipe exista o diferenta de numai un punct.Pretul biletelor…

- Coșmarul lui Gigi Becali nu mai poate fi evitat de FCSB. Dan Petrescu și Gica Hagi pot juca cu trofeul pe masa dupa rezultatele inregistrate in penultima etapa a sezonului regulat din Liga 1. Este scenariul de care se temea latifundiarul din Pipera. FCSB a pierdut surprinzator in deplasarea cu UTA,…

- Farul Constanta, echipa aflata pe locul intai in Superliga, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 26 a, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, Petrolul Ploiesti.La capatul unei partide in care a fost clar vioara intai, formatia de pe litoral a castigat cu 2 0 1 0 .Au marcat Louis Munteanu 28…

- In acest moment, cand mai sunt sase etape pana la finele sezonului regular al Superligii, clasamentul in zona de play off arata astfel: 1. Farul 51p, 2. CFR Cluj 50p, 3. Rapid 45p, 4. FCSB 44p, 5. Universitatea Craiova 41p, 6. Sepsi OSK 34p. Farul Constanta a trecut cu sase puncte doua victorii si un…

- Runda se deruleaza pe parcursul a patru zile, fiind inchisa, luni, de duelul de la Ovidiu.Vineri, 3 februarie, debuteaza etapa a 24 a a Superligii, cu primele doua partide. Duminica, runda programeaza derby ul CFR Cluj ndash; FCSB, iar luni se joaca un alt meci de la varful clasamentului, Farul Constanta…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Mihai Stoica a avut o reactie surprinzatoare dupa ce Victor Piturca a fost retinut de procurorii DNA. Managerul general de la FCSB nu vrea ca fostul selectioner sa aiba probleme si sa ajunga in spatele gratiilor. Mihai Stoica si Victor Piturca au avut multe schimburi de replici dure de-a lungul timpului,…

- Disputat pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, derby-ul etapei a 22-a a Superligii, prima din 2023, dintre FCV Farul Constanta si campioana en-titre CFR Cluj, a revenit oaspetilor, scor 3-0 (0-0), rezultat totusi mult prea drastic fata realitatea din teren. „Marinarii” au inceput bine…