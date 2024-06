Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, s-a declarat multumit de evolutiile echipei sale la EURO 2024 din faza grupelor. El a precizat ca naționala Germaniei este bine pregatita pentru optimi, unde o va intalni pe Danemarca, datorita meciurilor desfașurate in faza grupelor, relateaza AFP, preluata…

- Selectionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, s-a declarat multumit de evolutiile echipei sale la Euro 2024, el preciaznd ca nationala este bine pregatita pentru optimi datorita fazei grupelor, relateaza AFP, potrivit news.ro

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, marti, in conferinta de presa premergatoare meciului decisiv Romania-Slovacia, ca el si jucatorii primei reprezentative nu au alta posibilitate in afara calificarii in optimile Campionatului European, relateaza News.ro.“Suntem in fata unui moment istoric pentru…

- Danemarca - Anglia este al doilea meci al zilei de la Euro 2024. Reeditarea semifinalei de la Euro 2020 este derby-ul grupei C, iar caștigatoarea poate obține calificarea in optimile turneului final din Germania. Meciul dintre Danemarca și Anglia va avea loc joi, 20 iunie, de la ora 19:00. Slovenia…

- Katrin Goring-Eckardt, vicepreședintele Parlamentului german, a vrut sa-i laude pe jucatorii lui Julian Nagelsmann dupa 2-0 cu Ungaria, dar a greșit complet exprimarea și a fost pusa imediat la zid. Germania a bifat miercuri a doua victorie consecutiva la Euro 2024, 2-0 cu Ungaria. Iar astfel și-a asigurat…

- Selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann (36 de ani), s-a aratat foarte mulțumit de evoluția jucatorilor sai, dupa ce „Tancurile” au zdrobit Scoția, scor 5-1, in debutul Campionatului European din 2024. Nagelsmann și-a laudat elevii, in primul rand, pentru ca au aratat atitudine, au fost dornici sa…

- Grupele C si D ale Campionatului European din Germania includ trei campioane de la editile trecute, intre care si Franta, care a castigat trofeul de doua ori, in 1984 si 2000. Dintre participante, Danemarca nu are in lot niciun jucator din campionatul intern.

- Selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann, a prelungit cu Federația (DFB) pana-n 2026, insa contractul sau se reziliaza automat daca naționala nu trece de grupe la Euro 2024. Și nici nu incaseaza vreo despagubire. Au apus demult vremurile in care era de la sine ințeles ca Germania va merge departe…