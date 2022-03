Selectionerul Edward Iordanescu a declarat la finalul meciului amical cu Grecia, scor 0-1, care a reprezentat debutul sau, ca are mult de munca pentru a reusi sa duca prima reprezentativa la un turneu final. ”A fost un test pe care l-am asteptat, care ne-a raspuns la anumite intrebari, impotriva unui adversar cu un nivel bun. Ne asteptam la un meci dificil, ceea ce s-a si intamplat. Am vrut sa dam sanse cat mai multe unor jucatori, dar eu raman stabil in ceea ce am declarat, este un grup cu potential si in care cred. Rezultatul cred ca putea fi mai bun pentru noi, cu putina sansa. Din pacate,…