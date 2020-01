Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, din Bacau, este primul roman suspect de coronavirus, maladia fatala care a facut deja zeci de victime in China. Medicii l-au transportat pe pacient la Institutul Matei Balș din Capitala, insa se pare ca modul in care este tratat acest caz extrem de periculos nu est deloc pe masura.

- Un cetatean ajuns in aceasta dupa amiaza pe Aeroportul Otopeni, din Bucuresti, acuza simptome asemanatoare cu cele avute de cei care sufera de coronavirus, scrie antena3.ro. Barbatul a venit de la Tel Aviv cu o cursa Ryanair si a marturisit ca a calatorit si in China in urma cu trei luni. Pasagerul,…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi seara, rezultatele verificarii facute la Spitalul Floreasca din Capitala, unde o pacienta a ars pe masa de operație. Concluzia la care a ajuns Inspecția Sanitara de Stat este ca Spitalul respecta normele de siguranța a pacientului.

- Clubul Dinamo București a anunțat, joi, pe pagina oficiala de Facebook, ca a semnat cu mijlocașul Valentin Lazar, anunța MEDIAFAX.”OFICIAL. Dinamo București anunța transferul mijlocașului Valentin Lazar la clubul din Ștefan cel Mare. Ultima oara la Omraniyespor, in liga secunda a Turciei,…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache va prezenta marti, intr-o conferinta de presa, concluziile anchetei in cazul femeii arse in sala de operatie la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, din Capitala.

- Medicul Mircea Beuran nu mai este șeful Secției de Chirurgie, iar echipa care a operat-o pe femeie și spitalul au fost amendați de Inspecția Sanitara de Stat. Mai mulți angajați ai spitalului au protestat fața de aceste decizii.