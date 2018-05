Stiri pe aceeasi tema

- In atentatul din Salisbury asupra fostului ofiter GRU Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia s-au folosit aproximativ 50-100 de grame de substanța chimica in stare lichida, a declarat Ahmet Uzumcu, șeful Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), pentru The New York Times. Potrivit lui…

- Cazul Skripal a generat un schimb acid de replici intre Marea Britanie si Rusia in Consiliul de Securitate al ONU, unde reprezentantul rus a avertizat ca a evoca o implicare a presedintelui Vladimir Putin in programe ruse de arme chimice "depaseste pragul a ceea ce poate fi acceptat", relateaza joi…

- Prioritatea dupa atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria este de a permite Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sa desfiinteze total programul chimic 'clandestin' al acestei tari, a declarat luni ambasadorul francez la Haga, Philippe Lalliot, in cursul…

- Rusia a avertizat joi ca "nu va da crezare doar pe cuvant" si fara acces la analize niciunei concluzii a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu privire la agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale

- Regimul sirian a adresat o invitatie oficiala Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) de a veni in Siria pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice produs in orasul Douma, in Ghouta Orientala, care a provocat reactii de indignare la nivel international, a anuntat marti agentia…

- Rusia va depune marti la ONU un proiect de rezolutie care sa solicite efectuarea ‘unei anchete’ cu implicarea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa presupusul atac chimic impotriva rebelilor sirieni la Douma (Siria), a anuntat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de…

- Delegatia britanica a calificat drept 'perversa' propunerea rusa privind o ancheta comuna in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, in cadrul unei reuniuni extraordinare a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, la cererea Rusiei,…

- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press, conform news.ro.O lista de intrebari - despre…