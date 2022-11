Concluzia DGA. Măsurile anticorupție la MAI nu se pot aplica Planul de integritate pentru implementarea Strategiei anticorupție la MAI nu poate fi aplicat. Cel puțin aceasta este concluzia DGA, care a aratat ca masurile nu pot fi puse in practica din cauza lipsei finanțarii, a resurselor umane și, mai ales, din cauza interesului scazut existent atat la nivelul structurilor de execuție, cat și al celor […] The post Concluzia DGA. Masurile anticorupție la MAI nu se pot aplica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria risca suspendarea unor plati 7,5 miliarde de euro de la bugetul Uniunii Europene din cauza suspiciunilor de coruptie, in ciuda concesiilor facute de Budapesta pentru a combate utilizarea necorespunzatoare a fondurilor UE.

- Gigi Becali vrea ca Mihai Pintilii sa conduca FCSB in continuare și a oferit exemplul lui Marius Croitoru, care a driblat regulamentul cu ajutorul unui tehnician cu licența Pro, insa acest lucru e exclus pentru ca Pintilii nu are nici macar carnet de antrenor! „Avem antrenor, de ce ma intrebați daca…

- Ce probleme are Ungaria din cauza crizei economice? Economiile europene se resimt, unele dintre ele sunt deja in picaj. De la Marea recesiune din 1929, statul vecin, Ungaria, nu a mai trecut printr-o criza economica atat de dura. In 1929 a avut loc o prabușire a prețurilor mondiale la grau. Atunci Ungaria,…

- O țara din Europa a decis sa implementeze o serie de masuri dure din cauza cheltuielilor prea mari la energie, ca urmare a creșterii prețurilor facturilor. Masurile ii va afecta și pe oamenii care lucreaza in instituții publice și private, dar și pe elevi.

- Guvernul francez prezinta, joi, 6 octombrie, un plan de masuri menit sa duca la reducerea consumului energetic cu 10%.Planul a fost alcatuit sub presiunea crizei declanșate de Rusia, care a redus sau, in anumite cazuri, a sistat complet livrarile de gaze naturale in statele europene, drept represalii…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna critica din nou Primaria București și primariile de sector pentru ca nu au luat masuri in privința poluarii și spune ca inca așteapta de la municipalitate planul pentru imbunatațirea calitații aerului. Bucureștiul se mișca foarte greu și este nevoie de mai multa implicare,…

- V. Stoica Andreea Vizu, mama gemenilor de numai doi ani care, nesupravegheați, au cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe Bd. Republicii din Ploiești, a fost condamnata de instanța de fond a Judecatoriei Ploiești. Dupa patru amanari ale deciziei, magistrații au hotarat ieri sa o condamne la trei ani…

- Planul guvernului german de a legaliza uzul recreațional al canabisului ar putea intra in conflict cu legislația UE, conform unei analize juridice realizate de Bundestag, al carei text a ajuns informal la site-ul german de știri RedaktionsNetzwerk Deutschland. Fii la curent cu cele mai noi…