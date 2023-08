Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a emis o alerta privind focare extinse in statele UE de Salmonella Senftenberg, rezistenta la antibiotice. Bacteria a fost raspandita prin roșiile cherry vandute in supermarketuri și a provocat deja decesul unei persoane. O cauza suspectata…

- Autoritatea chineza de reglementare a serviciilor de Internet a elaborat reglementari prin care sa reduca timpul petrecut de copii pe telefoanele mobile, precum și pe internet, la cel mult doua ore pe zi, relateaza ABCNews. Conform unui proiect al Administrației Spațiului Cibernetic din China (ASC),…

- UNTOLD a pregatit și in acest an lista cu restricții pentruparticiparea la eveniment. Vezi aici care este regulamentul impus de organizatori, pentru cea de-a opta ediție a festivalului de la Cluj- Arena.

- Premierul Marcel Ciolacu a trimis Corpului de control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, in urma scandalului „azilelor groazei” din Ilfov, unde batranii erau batuți și infometați.

- Totuși, pe langa momentele de veselie și amintirile placute pe care animaluțul tau preferat ți le ofera, se pare ca acesta te poate și imbolnavi. Ești curioasa care sunt cele mai comune boli contagioase pe care prietenul tau necuvantator ți le pot transmite? Afla in articolul de mai jos!SalmonellaDeși…

- Ambianța, sunetele și viteza NASCAR au venit in centrul orașului Chicago sambata (1 iulie), in timp ce piloții s-au calificat pentru prima cursa a competiției pe strazile orașului. Piloții William Byron și Alex Bowman au discutat cu Reuters despre experiența unica pentru circuit, cu mii de spectatori.…

- Isteria holerei pe litoral - Rafila da ultimele date: Monitorizam in permanenta apele atat in judetul Tulcea, cat si in ConstantaMinistrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania nu a primit nici de la Organizatia Mondiala a Sanatatii, nici de la Centrul European de Control al Bolilor, informari…

- Cazurile de febra Dengue, o boala care poate fi mortala, s-au inmulțit alarmant in Europa, anul trecut, fiind raportate aproape tot atatea imbolnaviri cate au fost inregistrate in perioada 2010 - 2021, a anunțat Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care a avertizat ca incalzirea…