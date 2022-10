Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment in care fortele Moscovei se confrunta cu o pierdere de teren in Ucraina, Vladimir Putin il promoveaza la gradul de general-colonel pe liderul cecen Ramzan Kadirov. „Presedintele rus mi-a decernat gradul de general-colonel. Decretul a fost publicat. Vladimir Vladimirovici m-a informat…

- Intr-un moment in care fortele Moscovei se confrunta cu o pierdere de teren in Ucraina, Vladimir Putin il promoveaza la gradul de general-colonel pe liderul cecen Ramzan Kadirov. „Presedintele rus mi-a decernat gradul de general-colonel. Decretul a fost publicat. Vladimir Vladimirovici m-a informat…

- Agentiile de informatii americane cred ca anumiti membri ai Guvernului ucrainean au autorizat atacul in care o masina a explodat langa Moscova in august, soldandu-se cu decesul Dariei Dughina, fiica unui proeminent nationalist rus, relateaza The New York Times. Oficialii citați spun ca Statele Unite…

- La scurt timp dupa ce Vladimir Putin a semnat, la Kremlin, decretele de anexare la Rusia a mai multor provincii ucrainene, Kievul a reacționat printr-un mesaj, postat pe contul de Twitter, de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak. Podoliak a susținut ca Rusia ar trebui sa apeleze la Kiev…

- Livrarile de gaze din Rusia catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 nu vor fi reluate in totalitate pana cand „Occidentul colectiv” nu va ridica sancțiunile impotriva Moscovei din cauza invaziei sale in Ucraina, a declarat Kremlinul, potrivit Financial Times. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant…

- Rusia a acuzat Ucraina ca ar fi in spatele asasinarii Dariei Dughina, fiica intelectualului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, ale carui idei se regasesc in politica promovata de presedintele rus Vladimir Putin. Ipoteza este insa considerata puțin probabila de expertii occidentali in domeniul serviciilor…

- Aleksandr Dughin a facut, luni, primele declaratii despre moartea fiicei sale, Daria Dughina, in explozia unei masini, si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca ”si-a jertfit viata ca o fecioara sacrificata pe altar”, relateaza CNN. Aleksandr Dughin este un mare sustinator ar imperialismului…

- Tensiunile dintre Rusia și Ucraina au atins cote maxime in ultimele doua zile, avand in vedere tragedia petrecuta sambata seara, in apropierea Moscovei, acolo unde fata omului de incredere al lui Vladimir Putin a murit in urma unei explozii a mașinii in care se afla. Prima reacție a Rusiei a fost, bineințeles,…