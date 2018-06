Stiri pe aceeasi tema

- Conchita Wurst a renunțat la acel look dark cu care a devenit cunoscuta in urma cu patru ani cand a caștigat prestigiosul concurs “Eurovision”. Cand au vazut imaginile, susținatorii artistei s-au imparțit in doua tabere: unii adora schimbarea de look, alții, nu. (Console si accesorii gaming) Citește…

- Netta Barzilai a caștigat trofeul Eurovision 2018, insa aproape imediat l-a și distrus. Tanara a reușit sa sparga trofeul de sticla, la scurt timp dupa ce l-a primit. Fapta ei nu a fost insa premeditata. Netta Barzilai a reușit sa duca trofeul Eurovision 2018 in Israel, reușind sa caștige finala concursului…

- Eurovision este o competitie muzicala internationala, organizata de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociatie a televiziunilor publice din Europa. Prima editie a avut loc in 1956, la Lugano, in Elvetia. Difuzat fara intrerupere, timp de 62 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele…

- Inna și-a schimbat radical look-ul. Cantareața a postat o fotografie cu ea in care apare cu parul scurt. Fanii spera ca este doar o peruca. Deșii unii au laudat-o pentru curaj, alți admiratori au criticat-o dur. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Inna se afla la…

- Cantareata transgender Conchita Wurst, care a castigat finala Eurovision 2014, a facut public faptul ca a fost diagnosticata cu HIV, dupa ce un fost iubit a amenintat-o ca va dezvalui aceasta informatie presei, potrivit voici.fr.

- "Sunt seropozitiv de multi ani. Acest detaliu este de fapt irelavant pentru public, dar un fost iubit m-a amenintat ca va face publica aceasta informatie de natura privata, iar eu nu voi oferi niciodata cuiva dreptul de a ma speria si de a-mi influenta viata din cauza acestui lucru", a scris cantaretul…

- Conchita Wurst, care a castigat pentru Austria concursul Eurovision in 2014, a anuntat ca este o persoana seropozitiva. Artistul travestit a facut aceasta dezvaluire duminica seara prin intermediul unui mesaj publicat pe contul sau de Instagram in care a precizat ca a fost obligat sa faca acest anunt…

- Cantareata israeliana Netta, cu piesa ei 'Toy', este marea favorita pentru a castiga editia Eurovision de anul acesta, potrivit caselor de pariuri, relateaza marti agentia spaniola EFE. Cu mai putin de doua luni inainte de concursul european de muzica, casele de pariuri o au ca favorita…