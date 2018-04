Conchita Wurst anunță că are HIV Conchita Wurst, care a castigat pentru Austria concursul Eurovision in 2014, a anuntat ca este o persoana seropozitiva. Artistul travestit a facut aceasta dezvaluire duminica seara prin intermediul unui mesaj publicat pe contul sau de Instagram in care a precizat ca a fost obligat sa faca acest anunt public in urma amenintarilor formulate la adresa sa de un fost iubit, informeaza DPA, citata de Agerpres. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- "Sunt seropozitiv de multi ani. Acest detaliu este de fapt irelavant pentru public, dar un fost iubit m-a amenintat ca va face publica aceasta informatie de natura privata, iar eu nu voi oferi niciodata cuiva dreptul de a ma speria si de a-mi influenta viata din cauza acestui lucru", a scris cantaretul…

