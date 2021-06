Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pentru o romanca din Belgia, care și-a pierdut fiul in seara in care naționala Diavolilor Roșii debuta la Euro 2020. Baiețelul a murit inecat langa terasa pe care erau parinții lui, scrie portalul de știri Nieuws Blad.Sora mai mare a lui Davidi a dat alarma sambata seara, dupa meciul caștigat…

- Lora este una dintre cele mai iubite și apreciate cantarețe din Romania. Are mereu zambetul pe buze, insa acum a recunoscut ca a trecut și prin momente dificile pe cand avea doar 20 de ani. In urma cu 18 ani, ea a fost la un pas sa-și piarda viața, dupa ce a fost implicata intr-un accident. S-a ales…

- Axinte sau Florin Petrescu, pe numele lui din buletin, traiește de 20 de ani o frumoasa poveste de iubire. Soția Carmen ii e alaturi și la bine și la rau. Acum, actorul a facut dezvaluiri de familie, despre viața sa personala. Axinte, devenit celebru in serialul „Vacanța mare”, are 52 de ani, iar soția…

- Ana Radu a oferit un interviu de colecție la Antena Stars. Vedeta a povestit cum a ajuns de la fata de la țara sa fie astazi o creatoare de moda de succes, mai ales ca parinții s-au impotrivit carierei sale. Familia vedetei iși dorea sa o marite și sa aiba nepoți.

- „Nu am avut nicio inștiințare. Luni s-au prezentat la noi acasa doua doamne și au spus ca doua dintre fetele care sunt cu fiul cel mare la școala au fost luate deja de Protecția Copilului.Nu am reușit sa vedem copiii de cand au fost luați. Am vrut macar bebelușul și ni s-a spus ca nu este posibil. Cel…

- Conchita de Romania a dat lovitura in Dubai! Vedeta se iubește nebunește cu un prinț din Orientul Mijlociu, care i-a pus totul pe taxa și i-a oferit cea mai luaxoasa viața, la care unii nici nu pot visa. Dudu a oferit declarații picante despre relația lor in direct, la Antena Stars.

- Fuego este unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania, insa, trecutul acestuia nu a fost deloc uno ușor. Interpretul și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai grea perioada din viața lui. „Nu m-a ajutat nimeni. Nu am avut bani. Am fost un copil sarac. Uneori traiam așa, de pe o zi pe alta,…