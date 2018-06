Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii nascuti dupa anul 1980 au devenit cel mai puternic grup de consumatori din lume, preferintele lor modificand profilurile afacerilor in numeroase tari, inclusiv in Statele Unite si in China, desi multi membri ai acestei generatii sunt nemultumiti de societate, comenteaza Financial Times.

- Ministrul a participat la conferinta "Eficienta energetica, prioritate in combaterea saraciei energetice si asigurarea energiei pentru toti", in cadrul presedintiei romane a Cartei Energiei. La plecare, Anton a fost intrebat de jurnalisti care este strategia Romaniei de a proteja consumatorii vulnerabili…

- Marți, 15 mai 2018, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din IPJ Alba au efectuat un control la o societate comerciala din Alba Iulia, specializata in comercializarea produselor de protectie a plantelor, in scopul verificarii modului in care sunt respectate normele legale privind…

- Casa Alba a suprimat un program al NASA pentru monitorizarea in atmosfera a dioxidului de carbon si metanului, gaze considerate responsabile pentru incalzirea planetei, a indicat vineri pentru AFP un purtator de cuvant al agentiei spatiale care a confirmat astfel o informatie publicata in jurnalul Science,…

- Tinerii din Calarași și-au gasit din nou de lucru. In prezent, cei mai activi dintre ei implementeaza un proiect atat pentru ei, cat și pentru semenii lor. [caption id="attachment_40685" align="alignleft" width="418"] Foto - simbol[/caption] In acest sens, au obținut un grant in valoare de doua mii…

- SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA a atribuit recent un contract de furnizare energie electrica de joasa tensiune. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede furnizarea de energie electrica de joasa tensiune la locul de consum SN AIMKC SA, 1600MWh. Criteriul de atribuire…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care grupul german Messer, cu activitati in domeniul productiei si distributiei gazelor industriale, va prelua operatiunile Buse Gaz. In urma acestui proces, grupul ar urma sa detina in totalitate activele Buse Gaz prin intermediul subdisiarelor…

- Actiune in derulare in masivul Fagaras dupa ce o persoana s a accidentat grav in zona Sambata din muntii Fagaras, scrie Dispeceratul National Salvamont pe pagina de Facebook. Salvamontistii au acordat primul ajutor victimei, au stabilizat o si au pregatit o pentru a fi preluata de elicopterul SMURD.…