- Suceava se numara printre cele mai performante municipii reședința de județ din Romania. Un barometru de performanța urbana dezvoltat de Institutul pentru Orașe Vizionare plaseaza Suceava pe locul 11 la nivel național. Primarul Ion Lungu a declarat ca aceasta poziționare este una onoranta și arata clar…

- Potrivit ANM, este cod rosu, pana la ora 19:30, in judetul Caras-Severin, localitatile: Moldova Noua, Oravita, Anina, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Prigor, Sichevita, Racasdia, Gradinari, Sasca Montana, Lapusnicu Mare, Bania, Dalboset, Coronini, Eftimie Murgu, Ticvaniu Mare, Ciclova Romana, Garnic,…

- Vlad Babașa, cunoscut sub numele de scena Babasha, originar din Bacau, a devenit foarte popular pe diverse platforme de streaming audio. Recent, el a starnit controverse in timpul mult așteptatului concert Coldplay in Romania, la care au participat aproximativ 50.000 de spectatori. Invitat pe scena…

- Romania se situeaza pe primul loc in UE la incidența și mortalitatea cauzata de cancerul de col uterin, in vreme ce țari precum Canada și Australia sunt pe cale sa elimine aceasta patologie. Secretul este vaccinarea anti HPV, spune prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu, chirurg la Institutul Oncologic…

- Decizie surprinzatoare a unuia dintre cei mai controversați politicieni din Romania! Gheorghe Falca, fost primar al Aradului, acum europarlamentar PNL, a anunțat ca intra in... The post Mutare suspecta in fotbal: Europarlamentarul PNL, Gheorghe Falca, este noul acționar al CFR Cluj appeared first on…

- Partida Romilor organizeaza un mega-concert la Gilau, la care vor fi prezenți Florin Salam și Tzanca Uraganu. Alaturi de ei, pe scena vor mai urca Monik (Trupa Angels), Jamaar (revelația anului), Julia (Trupa Sexxy) și Axinte (de la Vacanța Mare). ”Cei mai renumiți artiști romi din Romania vor fi prezenți…

- Liderii PNL participa la București la evenimentul care incheie conferințele TNL – Europa in fiecare localitate – organizate incepand cu 9 martie la Cluj și apoi in fiecare regiune de dezvoltare.