- Mai multe grupuri civice contesta concertul organizat de Institutul Revolutiei Romane pe 22 decembrie in Bucuresti, considerand ca reprezinta o jignire adusa memoriei eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 si urmasilor acestora. Grupurile civice cer anularea evenimentului, solicita artistilor anuntati…

- Cristian Tudor Popescu a declarat Institutul Revoluției este „o invenție” a lui Ion Iliescu și a lui Gelu Voican Voiculescu pentru „a se valida ei inșiși ca revoluționari”. Mai mult, gazetarul a catalogat drept „o ticaloșie calculata” concertul pe care Institutul Revoluției il organizeaza pe 22 decembrie…

- Tinerii targumureșeni nu sunt interesați de Revoluție Gelu Voican Voiculescu (stânga), Ion Iliescu (mijloc) si Petre Roman (dreapta), în anul 1990. Foto: Arhiva. Tinerii târgumureșeni nu sunt interesați de Revoluție, iar celor vârstnici nu le mai pasa. Acestea sunt câteva…

- Pentru „crime impotriva umanitații”!!! Vineri are loc, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), primul termen in camera preliminara in dosarul Revolutiei. Peste 700 de oameni, victime și urmași și revoluționarilor, se afla la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde are loc primul termen in camera…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca pe 29 noiembrie sa se desfasoare primul termen in camera preliminara in dosarul "Revolutiei", in care fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de infractiuni contra umanitatii. Dosarul a fost trimis in instanta de procurorii militari in luna aprilie.…

