- Vineri, 13 decembrie, la Sala Radio, violonistul ALEXANDRU TOMESCU - care se bucura de privilegiul de a canta pe celebra vioara STRADIVARIUS Elder-Voicu - va interpreta, alaturi de ORCHESTRA NATIONALA RADIO, Concertul nr. 1 pentru vioara si orchestra creat in 1957 de compozitorul roman Dumitru Capoianu…

- 1 Decembrie va fi sarbatorita și anul acesta printr-o serie de evenimente culturale organizate de reprezentanțele Institutului Cultural Roman din strainatate. Concerte, expoziții, proiecții de film, spectacole de teatru sunt cateva dintre manifestarile oferite publicului cu ocazia Zilei Naționale. …

- Simfonia nr. 2 semnata de cel mai mare compozitor al Finlandei - Jean Sibelius - o lucrare monumentala rar cantata in Romania, va fi interpretata vineri, 22 noiembrie (19.00), la Sala Radio. Sibelius si-a dirijat propria lucrare, la premiera din martie 1902, la pupitrul Filarmonicii din Helsinki, un…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, condusa de maestrul Christian Badea, va avea in pogram joi si vineri, 10 si 11 octombrie, Preludiul operei Hovanscina de Modest Musorgski, Concertul nr. 1, in fa diez minor, pentru pian si orchestra, op. 1 de Serghei Rahmaninov si Simfonia nr. 8, in…

- In perioada 10 octombrie - 8 noiembrie 2019, doi dintre cei mai activi și valoroși tineri muzicieni romani, violonista DIANA JIPA si pianistul STEFAN DONIGA, vor susține un turneu național de promovare a celui mai recent proiect cultural și produs discografic care le aparține, intitulat „Doamnele muzicii…

- Astazi, de la ora 20.00, in seria Maria Orchestre ale Lumii, pe scena Salii Palatului se vor afla Orchestra si Corul Maggio Musicale Fiorentino, dirijate de Fabio Luisi. Solist va fi violonistul Sergei Krylov. In program, vor fi Concertul nr. 1 in Re major op. 6 pentru vioara si orchestra de Nicolo…