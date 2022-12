Concertul manelistului Culiță Sterp stricat de polițiști și inspectorii ISU Peste 400 de persoane au ales sa-și petreaca a doua zi de Craciun la concertul manelistului Culița Sterp. Insa, distracția nu a durat mult, pentru ca polițiștii și inspectorii ISU au descins localul din Bihor, care avea o capacitatea maxima de 180 de persoane. In local a fost descoperita și o suma de bani neinregistrata in casa de marcat. Au fost aplicate amezi de zeci de mii de lei. Potrivit unor informații pe surse, cantarețul nu a fost vizat de acțiune. Acesta este deja sub control judiciar, fiind cercetat pentru vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului, dar și pentru ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

