Concertul lui Sting de la Cluj-Napoca a fost reprogramat Concertul Sting – „My Songs”, programat pentru data de 15 martie la Bt Arena Cluj, a fost amanat pentru 30 septembrie, din cauza restrictiilor impuse de situatia epidemiologica, anunta organizatorul Emagic. Biletele deja achizitionate vor fi automat valabile la noua data. Cei care vor sa renunte sau nu mai pot participa la concert in data la care acesta a fost reprogramat, pot trimite o cerere de rambursare pe www.iabilet.ro/retur pana cel tarziu joi, 17 martie 2022, ora 23:59. Muzicianul englez Sting urma sa concerteze in martie, la Cluj-Napoca, alaturi de basistul Joe Sumner, fiul sau. Sting… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

