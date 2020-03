Stiri pe aceeasi tema

- Billie Eilish, Elton John si Backstreet Boys s-au numarat printre artistii care au sustinut duminica recitaluri din propriile locuinte in cadrul unui spectacol caritabil organizat in beneficiul celor care se afla in linia intai in lupta impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters. …

- Aparitiile pe covorul rosu al galei Grammy, care a avut loc duminica seara, au fost diverse. Alicia Keys a impresionat prin naturalete, cantaretele Rosalia, Billie Eilish si Lizzo, prin unghii extravagante, iar barbatii, prin accesorii neobisnuite, de la voalete de tipul draperie la esarfe durag.

- La doar 18 ani, Billie Eilish a reusit sa cucereasca si premiul Grammy la categoria cel mai bun album, duminica seara, in cadrul celei de-a 62-a gale Grammy, eveniment organizat la Los Angeles. Adolescenta s-a impus cu albumul sau "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". La aceasta categoria au mai…

- Billie Eilish si Lizzo se numara printre artistii care vor canta live la editia de anul acesta a premiilor Grammy, au anuntat joi organizatorii citati de EFE. Alaturi de Eilish si Lizzo, care sunt doi dintre marii favoriti ai premiilor Grammy 2020, vor canta de asemenea Blake Shelton si…

- Lizzo, Billie Eilish, Aerosmith, Blake Shelton si Gwen Stefani sunt primii artisti anuntati ca vor canta la gala premiilor Grammy din 26 ianuarie, de la Los Angeles, potrivit news.ro.Show-ul va fi gazduit de interpreta si compozitoarea Alicia Keys, ca si cel de anul trecut, iar cea de-a 62-a…