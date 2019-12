Stiri pe aceeasi tema

- Maine, de la ora 22:30, incepe oficial Revelionul Baimarenilor. Evenimentul va incepe in forta, primul artist care va urca pe scena din Centrul Istoric fiind unul cunoscut deja la nivel mondial dupa piesa pe care a lansat-o: Lost In Istanbul. Este vorba despre Brianna, o romanca din Constanta care a…

- Marți, 24 decembrie 2019; Orele 17,00 – Ceasurile Imparatești. Miercuri, 25 decembrie 2019; Praznicul Nașterii Domnului. Ora 8,30 – Utrenia si Sfanta Liturghie. Cuvantul Pastoral al Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului. Orele 17,00 – Vecernia cu Litie. Joi, 26 decembrie…

- Prima zi din noul an va fi sarbatorita in Baia Mare, ca in fiecare an, prin tradiționalul Concert de Anul Nou. Miercuri, 1 ianuarie 2020, de la ora 18.00 ne vor incanta in Baia Mare Symphony Orchestra, soliști: Renata Vari – soprana, Alexandra Leșiu – mezzosoprana, Hector Lopez – tenor, Dirijor: Cristian…

- Duminica, 22 decembrie, Stefan Banica va fi in Piata Libertatii din Baia Mare. Artistul va urca pe scena evenimentului “Iarna Baimareana 2019” la ora 19.00. Duminica, 22 decembrie: ora 18:00 – Corala Armonia ora 19:00 – Stefan Banica & Band Revelionul baimarenilor se va desfasura marti, 21 decembrie.…

- Sambata, 14 decembrie 2019, de la ora 17,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, impreuna cu Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-Vicar, Permanenta Eparhiala, truditorii Centrului Eparhial, au fost prezenti la Concertul solemn de colinde „Noapte de vis”,…

- REVELIONUL BAIMARENILOR. Vezi programul manifestarilor artistice! Vezi programul complet : Marți, 31 decembrie ora 22:30 – Brianna ora 23:00 – Lariss ora 23:30 – DJ Andrei Ansary ora 00:00 – Spectacol de artificii Locație: Centrul Vechi Concertul de Anul Nou, 1 ianuarie: ora 18:00 Baia Mare Symphony…

- Joi, 21 noiembrie 2019, praznicul „Intrarea in biserica a Maicii Domnului”, hramul Paraclisului Episcopal al Eparhiei Maramuresului si Satmarului, din incredintarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, care a asistat, Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-Vicar,…

- Miercuri, 30 octombrie 2019, la trei ani de la trecerea la Domnul a Parintelui Arhiepiscop Justinian, din incredintarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, care a asistat, a fost oficiata Sfanta Liturghie Arhiereasca de catre Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul,…