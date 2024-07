Stiri pe aceeasi tema

- In anul in care Petrolul celebreaza 100 de ani de existența, lista evenimentelor dedicate acestui eveniment continua cu un concert dedicat tinerilor. Astfel, au fost puse in vanzare biletele pentru Concertul Centenar, pe 30 iunie fanii muzicii și ai fotbalului fiind așteptați pe stadionul „Ilie Oana”…

- Marți seara, tarziu, cand inca nu se incheiase meciul amical Romania – Bulgaria, scor: 0-0, dupa un penalti executat, in repriza secunda, de Dennis Man și aparat de portarul Ivan Dyulgerov, de la Cerno More Varna, pe siteurile www.gsp.ro, www.sport.ro, www.digisport.ro, dar și pe altele, aparuse, in…

- Zilele orașului Ghimbav vor avea loc, in acest an, in perioada 5-7 iulie. Timp de trei zile va fi sarbatoare in Ghimbav. Printre invitați se numara: Andia, Connect-R, Killa Fonic, Cabron, The Motans, Aurel Tamaș, Mira, dar și alții. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori…

- Rijad Sadiku, autorul golului victoriei in Petrolul - FC Botoșani (1-2), a bifat prima reușita in Liga 1, bosniacul povestind pentru Gazeta Sporturilor care este atmosfera la echipa dupa 10 puncte obținute in ultimele patru etape Rijad Sadiku, 24 de ani, a fost eroul Botoșaniului in marea victorie de…

- In ediția 2006-2007, dupa ce fusese, in sezonul precedent, la CFR Cluj, tot in Divizia A, Balint Gyorgy Laszlo, a.k.a. Gyuszi, era unul dintre bravii fundași ai echipei UTA Arad și ai celui dintai eșalon, remarcandu-se prin tenacitate și ambiție, dar mai ales prin sobrietatea sa de pe gazon. Ani mai…

- UTA și Petrolul se intalnesc in aceasta seara, de la ora 19:00, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, intr-un meci din cea de-a cincea etapa... The post Benga și Fabry lipsesc la meciul cu Petrolul! Ar putea debuta jamaicanul Kemar Lawrence appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Etapa a 5-a din play-out propune un duel de gala pe “Ilie Oana”, fața in fața urmand sa se afle doua dintre cele mai titrate echipe ale provinciei, Petrolul și UTA Arad, caștigatoare, impreuna, a zece titluri naționale. Cele doua echipe sunt in partea superioara a clasamentului, avand șanse la caștigarea…

- In etapa trecuta, cea de-a treia din faza a doua a SuperLigii, mai precis play-out-ul, FC Petrolul a pierdut cu scorul de 4-0, pe arena Ilie Oana, in fața uneia dintre combatantele situate, inainte de acel meci, la cinci puncte mai jos decat „lupii”, FC Voluntari. Neașteptat eșecul, ar spune cei care,…