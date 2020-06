Concertul Celine Dion din București, reprogramat! Concertul lui Celine Dion, de la București, programat pentru 29 iulie, a fost reprogramat pentru anul viitor, in data de 25 iulie, au anunțat, miercuri, organizatorii. Celine Dion a transmis un mesaj pentru cei care o așteptau la concert, spunand ca acum nimic nu e mai important ca sanatatea. „Chiar am sperat sa revenim pe […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Concertul artistei Celine Dion ce trebuia sa aiba loc anul acesta la București a fost anulat, din cauza pandemiei și a masurilor de restricție din țara care interzic spectacolele cu adunari mari de oameni.

- Concertul Celine Dion, de la București, programat pentru 29 iulie, a fost reprogramat pentru anul viitor, in data de 25 iulie, au anunțat, miercuri, organizatorii. Celine Dion a transmis un mesaj pentru cei care o așteptau la concert, spunand ca acum nimic nu e mai important ca sanatatea, potrivit Mediafax.

- De altfel, arata acestia, Celine Dion a anuntat miercuri ca turneul sau va fi reluat in 2021. "Chiar am sperat sa revenim pe scena candva anul acesta, dar nu este nimic mai important decat sanatatea si siguranta tuturor. Toata lumea a trecut printr-o perioada atat de dificila in timpul acestei…

