Concertul Celine Dion de la București, anulat a treia oară! Pierderile colosale i-a făcut pe organizatori să rambuseze banii cumpărătorilor Concertul Celine Dion de la București, anulat a treia oara! De doua ori din cauza pandemiei, a treia oara din cauza problemelor de sanatate ale divei. A fost diagnosticata cu o tulburare neurologica incurabila. Concertul a fost programat inițial pe 29 iulie 2020, pe Arena Naționala, amanat ulterior pe 25 iulie 2021, ultima data fiind 11 iulie 2023. Programari in urma carora organizatorul, o importanta firma de eveniment din Romania, a pierdut sume colosale, incepand de la chiria principalei arene a Capitalei. Dupa incercarile ratate de o aduce pe marea artista la București, se angajeaza pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

