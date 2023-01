Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 debuteaza in forța la filarmonica, deschizand o noua ediție a Festivalului Muzicii de Divertisment. Primele doua concerte vor avea loc in zilele de joi și vineri, 5, respectiv 6 ianuarie, de la ora 19.00. Dirijorul acestor concerte va fi Pablo Boggiano (Argentina), cu un program compus din…

- Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita la Filarmonica de Stat Targu Mureș cu parfumul muzical al Bucureștiului de odinioara adus pe scena mare a Palatului Culturii, in seara de miercuri 30 noiembrie. Concertul intitulat "Happy Birthday, Romania!", o adevarata fresca sonora sub bagheta dirijorului…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern va organiza Campionatul Național Sen/Tin/Jun – 50 de metri in luna aprilie 2023 la Targu Mureș, anunța CS Mureșul. Cea mai importanta competiție de inot din Romania la Targu Mureș at Sursa articolului: Cea mai importanta competiție de inot din Romania…

- (Video) Interviu la 2 ani de mandat cu Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș at Sursa articolului: (Video) Interviu la 2 ani de mandat cu Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș Credit autor: Punctul. Source

- Azi de la ora 18.00! Interviu la 2 ani de mandat cu Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș at Sursa articolului: Interviu la 2 ani de mandat cu Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș Credit autor: Punctul. Source

- Nu amana pe luna viitoare, aceasta este ultima ediție a Targului Cetații din acest an! Targul este deschis pe Bulevardul Cetații, pana duminica, la ora 19.00. Mii de produse la preț de producator. (Galerie foto) Targul Cetații la Targu Mureș at Sursa articolului: (Galerie foto) Targul Cetații la Targu…

- In acest weekend, Targu Mureș gazduiește Finala Campionatului Național de Juniori 4. Luptatorii categoriei de varsta 11-13 ani iau startul pe saltele din Targu Mureș, in cursa pentru medalii. Finala Campionatului Național de Lupte Juniori 4 la Targu Mureș at Sursa articolului: Finala Campionatului Național…

- Traficul va fi restricționat duminica, 9 octombrie, intre orele 15:00 – 18:00, anunța Primaria municipiului Targu Mureș. Azi restricții pe strada Enescu din Targu Mureș at Sursa articolului: Azi restricții pe strada Enescu din Targu Mureș Credit autor: Punctul. Source