Stiri pe aceeasi tema

- Georgia a impus noi restrictii in efortul de a opri raspandirea noului coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de guvernul georgian, potrivit Reuters. Portul mastii a devenit obligatoriu atat in interior, cat si in exterior. Toate restaurantele si cafenelele din aceasta fosta republica sovietica trebuie…

- "Stim cum ne putem proteja. Putem continua cu un raspuns mai tintit. Insa in acelasi timp vedem din cresterea infectarilor ca, daca nu tinem cont de ceea ce stim despre virus, ne intoarcem la situatii care sunt in mod cert dificile”, a spus Angela Merkel, conform Agerpres. Cancelarul german…

- Daca ești din București, probabil ai primit (sau vei primi) un mesaj RO-ALERT prin care ai fost sau vei fi informat despre faptul ca nivelul de raspandire a noului coronavirus este unul ridicat, de peste 2 la o mie de locuitori. Textul RO-ALERT e aici: Județele in care coeficientul infectarilor cumulate…

- Potrivit raportarilor nationale, India a depasit pragul de cinci milioane de persoane infectate cu noul coronavirus. In momentul de fata, India de afla pe locul al doilea in clasamentul tarilor cu cele mai multe cazuri de COVID-19. Pana in acest moment, India a inregistrat peste 80.000 de decese.…

- Grupul de Comunicare Strategica prezinta o serie de reguli și recomandari pe care elevii trebuie sa le aiba in vedere odata cu inceperea anului școlar pentru a preveni raspandirea noului...

- Proiectul de cercetare, care a monitorizat peste 1900 de copii si adolescenti in tabere si scoli de vara, a descoperit ca rata transmiterii/contagiunii in randul copiilor si tinerilor este de sase ori mai mica decat in randul populatiei generale.

- Umiditatea scazuta a aerului dintr-o incapere contribuie la raspandirea virusurilor, implicit a SARS-Cov-2. Mai multi cercetatori din Germania si India recomanda o umiditate de 40 – 60% in spatiile inchise. Analiza lor se bazeaza pe 10 studii internationale relevante in domeniu.

- Pe masura ce scolile urmeaza sa se redeschida in multe parti ale lumii, un studiu publicat joi releva ca unii copii au un nivel ridicat de incarcatura virala in caile respiratorii, in primele trei zile de la infectare, in ciuda faptului ca nu prezinta simptome sau au doar forme usoare. Acest studiu…