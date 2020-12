Primaria municipiului Buzau, care organiza, an de an, concerte in centrul orasului in perioada sarbatorilor de iarna, a gasit o metoda de a se adapta conditiilor impuse de pandemia de coronavirus si va organiza si in acest an concerte care vor fi transmise gratuit prin internet. Astfel, Primaria, prin intermediul Centrului Cultural Alexandru Marghiloman, aflat in subordinea Consiliului Local, si in parteneriat cu Arata Arta va organiza in fiecare sambata, timp de 2 ore „Live Nights”, potrivit news.ro .

Intregul eveniment va fi organizat la Vila Albatros, vila care a apartinut omului…