CONCERTELE ANULUI 2020. Celine Dion concertează la București pe 29 iulie, pe Arena Națională In 2020 sunt confirmați cavor veni in Romania urmatorii artiști: Lara Fabian, Tarja Turunen, Bruce Dickinson, trupa Papa Roach, cantareata fado Mariza, grupul Pink Martini, contrabasistul Avishai Cohen, trupa thrash Machine Head, Toto Cutugno, Celine Dion, grupurile Clutch si Amon Amarth, Phil Anselmo si violonistul David Garrett, informeaza news.ro. Cantareata de origine belgiana Lara Fabian va concerta pe 14 ianuarie, la Cluj-Napoca, iar pe 3 februarie la București. Tarja Turunen, fosta solista a grupului Nightwish, va prezenta concertul „360 Degrees. The Best of Tarja”, pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- SoundArt Festival 2020, eveniment cultural de referinta pentru scena rock din Romania, va avea loc in perioada 13-15 martie 2020, in Clubul Quantic din Capitala. Festivalul vine la pachet cu doua premiere in Romania: Green Carnation (trupa norvegiana de progressive rock) & Truckfighters (stoner metal)…

- Stefan Banica a apelat in aceat an la fiul sau, Radu, pe care cei din sala l-au putut vedea in premiera intr-o asemenea ipostaza. De asemenea, duetul intre tatal celebru și fiul sau, de 16 ani, a fost supravegheat de bunicul pe care Radu nu a apucat sa il cunoasca, și anume legendarul Ștefan Banica.…

- Trupele Riverside, Green Carnation si Truckfighters vor concerta in perioada 12 - 15 martie 2020, la clubul Quantic din Bucuresti potirivit news.roTrupa poloneza progressive rock Riverside a concertat cel mai recent in Capitala, anul acesta, la a treia editie a SoundArt Festival. Anul viitor,…

- Cantareața și-a facut apariția la un eveniment monden din Capitala imbracata intr-o ținuta neobișnuita. Atat alți invitați, cat și fanii din mediul online s-au intrebat de ce a facut Lidia Buble o asemenea alegere vestimentara. Odata ce iubita lui Razvan Simion a postat o poza de la petrecerea pe care…

- Solistul Leo Iorga, o voce de referinta a rock-ului romanesc, s-a stins din viata la 2 noiembrie 2019, a anuntat chitaristul si compozitorul Adrian Ordean pe reteaua de socializare Facebook. „Colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna… Dumnezeu sa-l ierte. Va ramane in inimile noastre…

- „Colegul meu de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna... Dumnezeu sa-l ierte. Va ramâne în inimile noastre pentru totdeauna!”, a scris Adrian Ordean, într-o postare pe Facebook. Fost membru al trupelor Cargo, Compact, Schimbul 3, PACT by Leo Iorga &…

- Cantareața indragita de publicul roman Lara Fabian va reveni pe 18 și pe 19 noiembrie la Sala Palatului cu melodiile sale pline de emoție, iar Bryan Adams se reintalnește cu romanii, iar festivalurile toamnei și recitalurile inedite vor conecta generații și vor da culoare lunii noiembrie, scrie Mediafax.Gala…

- Universitatea Cluj a început excelent meciul cu FCSB, iar tânarul Alex Pop a fost la un pas sa marcheze dupa o nesincronizare în defensiva oaspeților în minutul 2. FCSB a controlat jocul în primele minute ale jocului de pe Cluj Arena, iar trupa roș-albastra avea…