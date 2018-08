Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul "Romania dodoloata" al Teatrului Ion Creanga din Bucuresti va fi prezentat, sambata si duminica, in Parcul Crangasi, unde cei mici, insotiti de parinti si bunici, vor putea lua parte la o noua sesiune de spectacole si la...

- Piese semnate de Andrei Serban, Silviu Purcarete, Radu Afrim, Horatiu Malaele ori spectacole invitate din strainatate, dar si spectacole de dans se numara printre cele 100 de productii din cadrul celei de-a 28-a editii a Festivalului National de Teatru (FNT), scrie Agerpres. "Cred ca sunt nume…

- Piese semnate de Andrei Serban, Silviu Purcarete, Radu Afrim, Horatiu Malaele ori spectacole invitate din strainatate, dar si spectacole de dans se numara printre cele 100 de productii din cadrul celei de-a 28-a editii a Festivalului National de Teatru (FNT). "Cred ca sunt nume importante si trupe care…

- Trupa Haggard va sustine concerte la Cluj-Napoca si Bucuresti pe 25, respectiv 26 octombrie, biletele din categoria "presale" pentru ambele evenimente fiind sold out, informeaza un comunicat al organizatorilor, transmis AGERPRES. Concertul Haggard de la Cluj-Napoca va avea loc la Form…

- Deja lucreaza cu creatori renumiti, castiga proiecte AFCN, iar de trupa Frilensar s-a auzit. Nu stiu daca faima in sens general (relocarea la Bucuresti, dedicarea intregii energii proiectelor teatrale, lucrul cu artisti foarte cunoscuti, prezenta numelui sau pe afisele unor spectacole de neratat la…

- Timișoara se pregatește pentru cea de-a XIV-a ediție a Nopții Muzeelor, care va oferi doritorilor acces liber la o serie de expoziții interesante, dar și la spectacole pline de farmec. The post Expozitii, spectacole si concerte in Noaptea Muzeelor appeared first on Renasterea banateana .

- Buzau, 14 mai /Agerpres/ - Peste 20 de spectacole ale unor trupe din Bucuresti, Braila, Craiova, Ploiesti si Piatra Neamt vor fi prezentate, in perioada 19-26 mai, la cea de-a XV-a editie a Festivalului "Buzau iubeste teatrul". "Buzaul devine, pentru opt zile, capitala iubitorilor de teatru.…

- Maine deschidem porțile ediției cu numarul 6 a Festivalului Internațional de Teatru Nou de la Arad. Organizat in perioada 12-20 mai de Teatrul „Ioan Slavici”, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local ale Municipiului Arad, FITN aduce pe scena aradeana unele dintre cele mai noi spectacole ale momentului,…