Concerte și spectacole în aer liber în vreme de pandemie, de la 1 iunie - Noile reguli de participare SCENARIUL 1: Numar NELIMITAT de participanți indiferent de rata de incidența, CU documente medicale COVID-19. MASCA de protecție - obligatorieOrganizarea și desfașurarea activitaților cultural-creative in aer liber este permisa indiferent de numarul de participanți și de condițiile ratei de incidența cumulate in localitațile in care se afla acestea, daca toate persoanele care participa la eveniment se incadreaza in una dintre situațiile de mai jos:1. Accesul persoanelor se va face in baza Adeverinței de vaccinare, care va atesta incheierea procesului de vaccinare, la 10 zile de la realizarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In functie de situatia epidemiologica generala, de particularitatile regionale si locale, operatorii culturali vor pune in aplicare unul dintre urmatoarele scenarii:1. Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor in spatii inchise este permisa fara a depasi 2/3 din capacitatea spatiului…

- Testul pentru Covid poate fi de tip RT-PCR (realizat cu maximum 48 de ore inaintea inceperii evenimentului) sau unul rapid. In functie de situatia epidemiologica generala, de particularitatile regionale si locale, operatorii culturali vor pune in aplicare unul dintre urmatoarele scenarii:SCENARIUL 1Organizarea…

- Ministerul Culturii a propus un set de masuri pentru reluarea activitaților in spații inchise de la 1 iunie, iar printre acestea se numara adeverința de vaccinare anti-Covid, testul PCR negativ realizat cu maximum 48 de ore inainte de eveniment sau testele rapide, informeaza Agerpres . In funcție de…

- Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de Paște, propune premierul Florin Cițu CNSU. „Propuneri importante pe care le transmit astazi CNSU – pentru cei care vor merge la slujba de Paște, circulația pe timpul…

- In Monitorul Oficial nr. 308 a fost publicata Hotararea pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Noi restrictii au fost adoptate in sedinta de guvern de joi seara. Raed Arafat a anuntat ca circulatia in zonele in care rata de infectare a depasit 4 la mia de locuitori va fi permisa pana la ora 20:00. Noile masuri vor intra in vigoare incepand de vineri seara. Comitetul Național pentru Situații de…

- Autoritatile pregatesc noi restrictii in localitatile in care rata de infectare trece de 6 cazuri la mia de locuitori. Se ia in calcul calcul inchiderea magazinelor la ora 18:00, in weekend. Propunerea a fost facuta in ședința Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) de marți, 23 martie,…

- Untold sau Neversea ar putea fi organizate in aceasta vara cu o serie de reguli clare. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, propune ca accesul spectatorilor la evenimentele in aer liber sa se poata face in baza unei adeverinte de vaccinare impotriva COVID 19, a unui test negativ sau a unui document…