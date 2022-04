Stiri pe aceeasi tema

- La ediția din acest a „Simfoniei Lalelelor”, a 45-a, a fost invitata, in premiera, de catre Primaria Pitești, sa participe in mod oficial și Filiala Pitești a Uniunii Scriitorilor din Romania. Președintele filialei, prof. univ. dr. Nicolae Oprea, a fost invitat și la deschiderea oficiala, in rest fiind…

- Ediția a III-a a Targului online de Carte și Experiențe culturale LibFest va avea loc in intervalul 11-14 aprilie. Proiect de mare succes, Libris.ro este cel care organizeaza targul online de carte LibFest 2022: peste 1 milion de volume și reduceri de pana la 80%, in peste 100 de ore de targ online…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta, cu sediul pe str. Mircea cel Batran, nr. 104 A, organizeaza luni, 11 aprilie 2022, ora 17.00, in Aula Bibliotecii Judetene, lansarea de carte a Ottiliei Ardeleanu, Doze de placere, poezie, Neuma, 2021 Membra a Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din…

- La 33 de ani, in 1985, profesorul piteștean David Ilina publica, alaturi de academicianul Alexandru Boboc, sub egida Ministerului Educației și Invațamantului, ultimul manual de „Filozofie” pentru clasa a XII-a, folosit de elevi și profesori pana la 22 decembrie 1989. Dupa mulți ani de tacere, David…

- Se implinesc, zilele acestea chiar, doi ani de cand a inceput pademia Se adauga, mai lungi si mai grele fiecare, zilele razboiului din Ucraina. Atunci, ca si acum, primul si cel mai bun raspuns la intrebarea „Ce e de facut?“ a fost sa aratam, fiecare in jurul si dupa puterile lui, ca ne pasa. Sa fim…

- În ziua de 1 martie 2022 de la ora 1630 va avea loc lansarea volumului intitulat Poezii.Epigrame de Gheorghe Cîrnu aprut la editura CRLR în foaierul Teatrului Maria Filotti. Invitai sunt Maria Milea preedintele Comunitii Ruilor Lipoveni din Brila Pavel Tudose redactor la revista Kit...

- Conf.univ.dr.Claudia Gilia este din nou prezenta pe piața carții -Drept constituțional și instituții politice,Vol. I -Teoria generala a dreptului constitutional, lucrarea ofera cititorului posibilitatea de a patrunde in lumea dreptului constituțional și de a o descoperi așa cum este ea: complexa, provocatoare,…

- Regizorul american se intoarce din nou in lumea din Once Upon A Time In Hollywood, filmul sau din 2019, de data aceasta cu o carte despre Rick Dalton, personajul interpretat de Leonardo DiCaprio in lungmetraj. Tarantino spune ca aceasta carte este scrisa de o versiune separata a lui dintr-o istorie…