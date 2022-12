Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj realizat cu ajutorul platformei European Best Destinations a desemnat Targul de Craciun din Craiova pe locul 3 in topul celor mai frumoase din Europa. Pe primul loc este Targul de Craciun din Budapesta, iar pe locul doi este Targul de Craciun din Polonia. Fii la curent cu cele mai…

- In perioada sarbatorilor de iarna, orașele din intreaga lumea se intrec in decorațiuni cat mai frumoase și evenimente spectaculoase. Anul acesta puteți alege sa vizitați și unul dintre cele 10 cele mai bune targuri de Craciun din Europa recomandate de publicația Travel Leisure

- Daca in unele orașe autoritațile au reușit sa „rupa gura targului”, ca la Craiova și Sibiu, in altele au dezamagit organizand aceleași targuri de Craciun banale și lipsite de surprize, ca la Constanța. Prețurile au oscilat și ele intre accesibile și piperate.

- Romanii de pretutindeni sarbatoresc pe 1 Decembrie Ziua Naționala a Romaniei, cel mai important moment din istoria romanilor. In toata țara vor avea loc evenimente pentru a marca aceasta zi importanta. In București, peste 1.500 de militari si specialisti vor participa la parada militara din Piata Arcului…

- Ti-ai facut planul pentru weekend? Ce spui de o ciocolata calda dupa ce tocmai ai admirat de sus Timisoara, dintr-o roata panoramica ce te poarta la 30 de metri inaltime? Te asteptam la Iulius Town, unde sambata dam oficial startul sarbatorilor de iarna si inauguram cel mai vesel targ de Craciun. Duminica…

- Incepand de astazi, ora 12:00, in parcarea cladirii de birouri United Business Center 0, vizitatorii ansamblului mixt Iulius Town vor fi intampinati cu miros de scortisoara si turta dulce, dar si cu muzica si multa voie buna, pentru ca se deschide cel mai vesel targ de iarna „Winter in MY TOWN”. La…

- In ultimii ani, in preajma sarbatorilor de iarna, tot mai mulți renunta la excursiile in strainatate și aleg destinații din interiorul granițelor țarii. Afla care sunt, anul acesta, cele mai cautate targuri de Craciun din Romania. Unul dintre ele a fost inclus, in 2021, in topul celor mai frumoase din…

- Piteștiul se pregatește intens pentru sarbatorile de iarna. Primaria anunta ca Targul de Craciun va fi deschis miercuri, 30 noiembrie, la ora 18:00, de sarbatoarea Sfantului Andrei, alaturi de invitatul special, Ducu Bertzi, ale carui colinde vor rasuna in centrul orașului, iar, odata cu acest eveniment,…