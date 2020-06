CONCERTE drive-in cu mai mulți artiști la Romexpo Weekendul aduce numeroase evenimente in aer liber. Vineri seara, de pilda, la Romexpo, in Capitala, are loc un concert drive-in. Cei care doresc, pot asculta muzica live, din propria mașina. Pe scena vor urca, printre alții, Inna, Antonia și Roxen. Ca sa fie in ton cu evenimentul, in loc de aplauze, artiștii vor fi... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a prognozei pentru urmatoarele zile, evenimentul THE CONCERT drive-in va fi amanat o saptamana și va avea loc pe 26, 27 și 28 iunie, in parcarea principala de la Romexpo. Deoarece experiența THE CONCERT drive-in a fost gandita in detaliu, pentru ca publicul…

- Mai sunt doar doua zile pana incepe THE CONCERT drive-in, cel mai mare concert drive-in din Romania! Vineri, sambata și duminica, parcarea principala de la Romexpo va fi plina, biletele pentru cele trei zile fiind epuizate. Se anunța un show de excepție, iar artiștii sunt nerabdatori sa urce pe scena,…

- Chiar daca marile festivaluri ale Clujului au fost anulate in aceasta vara pe fondul pandemiei de coronavirus, clujenii au parte de cinema drive-in si concerte pe Cluj Arena sau in Piata Unirii.

- In mai puțin de doua saptamani, THE CONCERT drive-in da startul unui eveniment unic in Romania. Unii dintre cei mai iubiți artiști din țara urca pe scena de la Romexpo pe 19, 20 și 21 iunie și le pregatesc fanilor o experiența de neuitat și foarte multe surprize. Parcarea principala de la Romexpo se…

- Antonia, Carla's Dream si Inna se afla intre artistii care vor canta la Romexpo, in zilele de 19, 20 si 21 iunie, in "The Concert drive-in!", anunta organizatorii Global Records, potrivit news.ro.In contextul actual, pentru respectarea masurilor de distantare sociala, fanii ii vor putea urmari…

- Programul "The Concert drive-in" este: 19 iunie - Alina Eremia, Antonia, Carla"s Dreams, Roxen; 20 iunie - INNA, Irina Rimes, The Motans si 21 iunie - Azteca & IAN, Killa Fonic, Nane, Oscar. Accesul in cele trei zile se va face incepand cu ora 19.00. Biletele puse in vanzare sunt pentru o masina. Cei…

- Pe 19, 20 și 21 iunie, in parcarea principala de la Romexpo, artiștii tai preferați urca pe scena pentru cel mai mare concert drive-in din Romania, THE CONCERT drive-in! In contextul actual, pentru respectarea masurilor de distanțare sociala, fanii vor putea urmari artiștii și concertele care le-au…

- Numarul cazurilor de COVID-19 si cel al deceselor creste de la o zi la alta, iar virful pandemiei inca nu a fost atins, spun epidemiologii. Cu toate acestea, parcurile din Capitala au fost pline de 9 Mai. Oamenii au profitat de vremea frumoasa si s-au plimbat in grupuri mai mari de trei persoane, fara…