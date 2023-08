Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Tineretului va fi sarbatorita in acest an la Timișoara printr-o serie de acțiuni inițiate sub genericul de „Watch out, Reach out!” sub tutela Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT), care vor avea loc in 11 și 12 august, de la ora 17, in Parcul Central. „Petrecem Ziua Internaționala…

- Articmotion, un proiect de colaborare intre Timișoara – Capitala Europeana a Culturii anul acesta și orașul norvegian Bodo – care va deține acest titlu anul viitor, un atelier de specialitate, a dus la co-crearea unui scurt documentar de tip omnibus. La succesul peliculei au colaborat tineri din Norvegia…

- Un nou ministru, o noua promisiune de rezolvare a situației. Vorbim despre Muzeul Revoluției Anticomuniste și despre Raluca Turcan, noul șef de la Cultura. Subiectul e din nou de actualitate (ca de multe alte ori), nu exista explicații pentru intarzieri, dar exista promisiuni din plin. Raluca Turcan,…

- Doua dintre cele mai importante evenimente din cadrul „UPT Campus Creativ”, Noaptea Campusului Deschis /Noaptea Cercetatorilor Europeni și FAST – Festivalul Școlilor de Arhitectura se vor desfașura sub inaltul patronaj al Parlamentului European. Acestea sunt singurele evenimente din cadrul programului…

- Gala Premiilor UNITER 2023 va fi difuzata la TVR Cultural, luni, de la ora 20.00. Cu un concept nou si „un parfum Golden Age of Hollywood intr-un somptuos cadru Art Deco”, spectacolul de gala al teatrului romanesc mai poate fi vizionat la TVR International, TVR Moldova si online pe TVR+.Revenit dupa…

- Notați data, 20 iunie, ora 20, Parcul Rozelor! Iconicul chitarist Steve Hackett, membru al celebrei trupe GENESIS, este cel mai important artist rock care viziteaza Timișoara, in anul de Capitala Europeana a Culturii. Muzician extrem de talentat și inovator, Steve Hackett a facut parte din formula clasica…

- Orchestra Naționala a Franței va susține doua concerte speciale in Timișoara - Capitala Europeana a Culturii. Primul eveniment este concertul simfonic in aceasta seara, pe scena Salii Capitol.

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival) s-au reunit pentru a marca nașterea unui „oraș” in afara Timișoarei, in perioada 16 – 18 iunie, la Aerodromul Cioca, de langa Timișoara, unde va fi un weekend plin de…