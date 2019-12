Luna decembrie este luna concertelor in București. Cei care nu au de gand sa paraseasca orașul au de ales dintre mai multe evenimente muzicale care vor avea loc in Capitala in perioada Sarbatorilor de iarna. Concerte de Craciun in BucureștiȘtefan Banica – Concert Extraordinar de Craciun 2019 13, 14, 15 decembrie, ora 19:30, Sala PalatuluiCa in fiecare an, artistul organizeaza trei zile de spectacol, o tradiție pe care a inceput-o in urma cu ... 18 ani. Este un record in Romania prin numarul de concerte susținute an de an la Sala Palatului. Bilete la concertul lui Ștefan Banica Jr., puteți gasi…