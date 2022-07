Duminica 17 iulie, intre orele 12 și 23 va avea loc primul eveniment desfașurat sub sigla District Sonor, care va include concerte cu formațiile Cargo și Burning Table. Evenimentul va avea loc la Șura, in Timișoara, și este „kid friendly”, accesul celor pana in 14 ani fiind gratuit cu condiția sa fie insoțiți de un […] Articolul Concerte cu formațiile Cargo și Burning Table in cadrul primului eveniment din seria District Sonor, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .