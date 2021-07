Stiri pe aceeasi tema

- Inca nu ai plecat in concediu, dar ai nevoie de cateva zile de relaxare? Saptamana aceasta la Iulius Town Timișoara poți sa te bucuri de un concert live, de trei zile de film, care te vor plimba prin Franța, și de atmosfera mediteraneana de la restaurantul Fenice. Copiii sunt așteptați cu activitați…

- EC_Special, un alt fel de festival creat de organizatorii Electric Castle, inseamna 10 zile de rock, muzica electronica, hip hop și jazz inglobate intr-un lineup eclectic ce promite descoperiri muzicale pentru toți cei care cred in puterea festivalurilor de a oferi experiențe puternice și de calitate.…

- Platformele specializate in distributia de continuturi online, precum Netflix, Amazon Prime si Disney+, vor trebui sa investeasca intre 20% si 25% din incasarile lor din Franta in productii locale incepand cu data de 1 iulie, potrivit unei legi publicate miercuri in Monitorul Oficial din aceasta…

- Platformele specializate in distributia de continuturi online, precum Netflix, Amazon Prime si Disney+, vor trebui sa investeasca intre 20% si 25% din incasarile lor din Franta in productii locale incepand cu data de 1 iulie, potrivit unei legi publicate miercuri in Monitorul Oficial din aceasta tara,…

- Martin Garrix si David Guetta vor urca pe scena principala de la Untold 2021, anunta organizatorii. Festivalul va avea loc Cluj Napoca in perioada 9 12 septembrie 2021.Cel mai asteptat moment de fanii festivalului UNTOLD e aici. Top 3 cei mai buni DJ i din lume urca in acest an pe scena principala a…

- Celebrata in Franța incepand din 1982, ziua muzicii a devenit o sarbatoare europeana din 1985, pentru ca mai apoi sa fie imbratisata si de state de pe alte continente. Sunt promovate toate genurile muzicale, dar și variatele forme de expresivitate muzicala. Evenimente festive sunt organizate in peste…

- Amatorii de muzica buna vor avea sansa sa intalneasca 15 dintre cei mai valorosi folkisti din Romania la Cluj Flok Fest, in weekend-ul 18-20 iunie. Printre acestia se numara Mircea Baniciu, Mircea Vintila, Emeric Imre, Magda Puskas, Dinu Olarasu, Ducu Bertzi, Fara Zahar sauTapinarii.

- Peste 50 de artiști vor urma pe scena ediției de anul acesta a SAGA Festival de la București, intre 11 și 13 septembrie, in parcul Izvor. Astfel, pe scena principala vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ...