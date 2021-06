Concert VAMA la Arenele Romane pe 29 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Vama va sustine primul concert cu public din acest an pe 29 iulie, la Arenele Romane, acces fiind permis doar persoanelor vaccinate, conform agerpres. Formatia va canta live, timp de doua ore, incepand cu ora 21,00, in fata a 2.500 de fani, conform normelor in vigoare evenimentul fiind disponibil…

- alt-J canta la Bucuresti pe 22 iunie 2022 la Arenele Romane. primele 200 de bilete din fiecare categorie au preturi earlybird. alt-J este o formatie de indie rock din Leeds, Marea Britanie, activand pe scena muzicala din 2007. Primul album, ‘An Awesome Wave’ a fost lansat in 2012 si le-a adus artistilor…

- Primele spectacole cu public se vor organiza in perioada 14-16 mai in București și Cluj-Napoca. Se vor desfașura atat in interior, cat și in exterior, la Opera Naționala și Teatrul Național din București și la Opera din Cluj-Napoca. Exista mai multe scenarii ca sa poți intra la spectacol. Fie ești complet…

- Ministerul Culturii a anunțat luni ca primele patru evenimente-pilot, care se vor desfașura cu public, vor avea loc in perioada 14-16 mai in București și Cluj-Napoca. Guvernul a aprobat luni Hotararea...

- Primele patru evenimente pilot, cu public, vor avea loc la București și Cluj-Napoca. Care este programul spectacolelor Luni, Ministerul Culturii a anunțat faptul ca primele patru evenimente pilot care se vor desfașura cu public, vor fi organizate in perioada 14 – 16 mai in București și Cluj-Napoca.…

- USR Bucuresti ii solicita primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, organizarea "de urgenta" a unei dezbateri privind transportul public de suprafata in regiunea Bucuresti - Ilfov. Intr-o postare pe Facebook, USR Bucuresti precizeaza ca pe 15 mai expira actualele contracte de delegare a gestiunii…

- Directorul general al Operei Nationale Bucuresti, Daniel Jinga, a anuntat marti ca primele spectacole cu public ale institutiei pe care o conduce vor avea loc sambata si duminica, iubitorii artei lirice fiind asteptati sa vizioneze "Messa da Requiem" de Giuseppe Verdi, concert dedicat memoriei victimelor…