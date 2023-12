Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Marin (Bodo), solistul trupei Proconsul, este invitatul primei conferințe-recital, la Filarmonica Pitești! Luni, 18 decembrie, de la ora 19:00, la Centrul Multifuncțional, debuteaza „Conferințele Filarmonicii Pitești”, un nou proiect al Filarmonicii Pitești! Inițiat de managerul Gabriel Nița,…

- Miercuri, 6 decembrie, de sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae, Corul barbatesc „Dumitru Georgescu Kiriac” din Pitești va concerta in biserica. Citește și: Concert la Filarmonica Pitești. Grieg și Dvorak, in program Dupa cum transmite jurnalistul Constantin Pașol (Radio Romania), membrii acestui cor…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 7 decembrie, de la ora 19, la Centrul Multifuncțional, primul concert simfonic al lunii susținut de orchestra simfonica a instituției, dirijor, Victor Eloy Lopez, solist, pianistul Alexandru Burca. Citește și: „Visul” regizat de Catalin Saizescu se vede pe 13 decembrie…

- Comunicat de presa Filarmonica Pitești organizeaza joi, 23 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic susținut de orchestra simfonica a instituției, dirijor, Tiberiu Dragoș Oprea, solist, violoncelistul Ștefan Cazacu. In program: D. Șostakovici – Concertul pentru violoncel…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 9 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic susținut de orchestra simfonica a instituției, dirijor, Juan Jose Navarro, solist, pianistul Jose Alberto Del Cerro. In program: L. van Beethoven – „Concertul pentru pian și orchestra nr.…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 26 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, ultimul concert simfonic al lunii. Revine dirijorul Theo Wolters, iar solistul serii este pianistul Andreas Iliuța. In program: L. van Beethoven – Uvertura „Egmont” și „Simfonia Nr. 1, in Do Major, Op. 21”…

- Violonistul Razvan Stoica va susține un concert simfonic la Filarmonica Pitești, alaturi de orchestra instituției și dirijorul Tiberiu-Dragoș Oprea. Concertul are loc joi, 12 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional. In program: J. Brahms – Concertul pentru vioara și orchestra in Re major,…

- Concertul vocal-simfonic de joi, 28 septembrie, de la Filarmonica Pitești o are ca invitata pe artista Analia Selis. Solista va interpreta tangouri romanești și argentiniene de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, alaturi de orchestra simfonica a instituției și dirijorul Tiberiu-Dragoș Oprea. In…