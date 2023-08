Concert Tango Jazz Quartet din Argentina la Timișoara Formația Tango Jazz Quartet din Argentina revine in orașul nostru cu un concert care va avea loc saptamana viitoare, unde spectatorii vor avea parte de o seara memorabila alaturi de trupa care a lansat lansat zece albume. Fondata in Buenos Aires, Argentina in 2009, Tango Jazz Quartet și-a consolidat prezența pe scena muzicala din intreaga […] Articolul Concert Tango Jazz Quartet din Argentina la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

