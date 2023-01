Stiri pe aceeasi tema

- In curand, in anul in care orașul de pe Bega va fi Capitala Culturala Europeana, timișorenii se vor putea inscrie intr-un cor comunitar unde vor canta alaturi de muzicieni profesioniști de la Filarmonica „Banatul”.

- Dirijorul austriac Sascha Goetzel va conduce primul eveniment al Filarmonicii "Banatul" Timișoara din acest an - concertul simfonic extraordinar din 6 ianuarie. Maestrul a dezvaluit, intr-un interviu, cateva secrete personale are și ofera sfaturi pentru muzicienii aflați la inceput de drum.

- Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara va gazdui luni, 12 decembrie, de la ora 19:00, un concert de colinde tradiționale vechi, culese in mare parte de cunoscutul interpret de muzica populara Ioan Bocșa, de la Ansamblul de Muzica Tradiționala Romaneasca „Icoane”. „Se apropie Craciunul. Lumea…

- Facultatea de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara ofera in luna decembrie momente artistice și evenimente muzicale create in spiritul specific lunii decembrie. Avem bucuria de a va invita sa participați la doua astfel de evenimente, care se vor desfașura in datele de 7 și 13 decembrie…

- Miercuri 7 decembrie Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara ii invita pe toți iubitorii de frumos la o „Seara de lied și poezie“, de la ora 19, la Sala Baroca a Muzeului Național de Arta din Timișoara. Evenimentul promoveaza tinerele talente de la specializarea…

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara impreuna asociația culturala Pusta, Parohia Romano-Catolica Cenad și Primaria Cenad organizeaza astazi, 27 noiembrie, un Concert al secției de Alama. Concertul va avea loc la Biserica Romano-Catolica Sf Gerard din Cenad. Din…

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, impreuna cu Asociația culturala Pusta, Parohia Romano-Catolica Cenad și Primaria Cenad, organizeaza duminica, 27 noiembrie, de la ora 16, un concert al secției de Alama. Din program: 1. Antonio Vivaldi, concert pentru 2 trompete,…

- Expoziția de geometrii spațiale „Ghost Geometry” realizata de Cristian Rusu, lector la Facultatea de Teatru și Film a Universitații „Babeș-Bolyai” din Cluj, și curatoriata de criticul de arta Diana Marincu concomitent cu proiectul „Diferite grade de libertate” (Different Degrees of Freedom) se va deschide…