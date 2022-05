Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 12 mai, de la ora 19:00, la Sala Capitol va avea loc un concert coral aniversar, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la inființarea Corului „Ion Romanu” al Filarmonicii Banatul. In cadrul concertului aniversar, alaturi de maestrul Iosif Todea, dirijorul ansamblului, la directia Corului „Ion Romanu”…

- Cazul Iulianei, mama de 33 de ani care s-a aruncat de pe bloc impreuna cu cei doi copilași ai sai, a șocat o țara intreaga. Noi informații apar in dosarul sinuciderii femeii din Timișoara. Ce spune un numerolog care a cunoscut-o pe femeia care și-a pus capat zilelor. Numerologul care a studiat-o pe…

- Ziua de naștere a legendei muzicii rock romanești Nicu Covaci va fi sarbatorita la Timișoara cu un eveniment special, care se va desfașura exact in seara in care indragitul artist implinește 75 de ani, in 19 aprilie. Nascut la Tiimișoara artistul a inceput din copilarie sa studieze pianul, acordeonul,…

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, care, in cei aproape 60 de ani de existența s-a facut remarcat prin repertoriul alcatuit din muzica renascentista europeana, cea bizantina și lucrari contemporante romanești, devenind o emblema a muzicii corale camerale a carui faima a depașit…

- Melomanii timișoreni sunt așteptați la un eveniment deosebit care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul caruia artistul maghiar Roland Szentpali va susține un concert de neratat la Filarmonica Banatul. Roland Szentpali s-a nascut in 1977 la Nyiregyhaza (Ungaria) și a inceput sa cante…

- Expoziția „Murmure, alba tacere”, a artistului plastic Doina Mihailescu, gazduita de Muzeul Național de Arta Timișoara din luna februarie, care cuprinde 40 de lucrari de pictura și grafica realizate in perioada 2007 – 2021 prezentate pana acum la mai multe expoziții din țara și strainatate, in orașe…

- Institutul Francez din Timișoara a pregatit pentru Ziua Internaționala a Francofoniei care se sarbatorește luni, 21 martie, un program divers, pentru toate gusturile pasionaților de cultura franceza. Programul va incepe dimineața la ora 10:00 cu cateva ateliere dedicate grupurilor de școlari, pentru…

- Pacientii Centrului de Oncologie OncoHelp din Timisoara, care ureaza proceduri de chimioterapie, beneficiaza de un dispozitiv special, unic in vestul tarii, care previne caderea parului pe parcursul tratamentului sau mentine o pierdere moderata, de 30% - 50%.Potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES,…